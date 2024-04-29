Лидер "Коррозии металла" заявил о приостановке деятельности группы

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий заявил, что коллектив приостанавливает свою деятельность. Об этом сообщает газета "Известия".

"Мне 132 тысячи назначили штраф, Ram – 50 тысяч, а ему (Данилу "Зуммеру" Буренкову. – Прим. ред.) – 18 тысяч. Плюс 15,5 миллиона рублей – залог до суда. Планы какие? Никаких. Все, группа "Коррозия металла" приостанавливает свою деятельность. Потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику", – сообщил Троицкий изданию.

Музыкант также заявил, что в больнице Нижнего Новгорода после задержания лежит в коме барабанщик группы. По словам Троицкого, у остального состава коллектива со здоровьем "все частично нормально", однако им пришлось провести ночь в "холодных казематах".

В ночь на 28 апреля стало известно, что правоохранители задержали лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого и других участников музыкального коллектива в ночном клубе "Ненависть" в Нижнем Новгороде.

Сначала музыкантов допрашивали в гримерке, после чего их доставили в один из местных отделов полиции. Группа выступала в ночном клубе в рамках гастролей по городам РФ.

Барабанщик группы «Коррозия металла» впал в кому

Директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова сообщила, что музыкантов задержали за пропаганду нацистской символики. По ее словам, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы, на которой изображены "древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами".

Позже сообщалось, что Нижегородский районный суд оштрафовал Сергея Троицкого на 1 000 рублей за демонстрацию нацистской символики на концерте.