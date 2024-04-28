Катя Лель сообщила, что знает дату своей смерти

Екатерина Чупринина, известная публике под сценическим псевдонимом Катя Лель, в беседе с телеведущей Ляйсан Утяшевой на ее YouТube-канале рассказала встрече с брахманом, который открыл ей дату ухода из этого мира.Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Лель была на индонезийском острове Бали и там встретилась сбрахманом, духовным наставником в индуистском обществе. По ее словам, он может по пальмовым ветвям увидеть предназначение человека. Как оказалось, Екатерина рождена, чтобы помогать людям и лечить их души.

Гуру спросил, не хочет ли Катя узнать, когда умрет. Певица согласилась. Правда, в студии она роковую дату не озвучила. Судя по ее словам, у Лель впереди еще долгая жизнь.

«Я еще увижу внуков, даже правнуков. И еще не один хит запишу — даже много», -сказала она.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. При этом она спокойно относится к людям, высмеивающим ее веру в НЛО и пришельцев. По мнению Лель, создание таких людей пока не готово к этой информации.

Артистка считает, что не верящие в инопланетян могут смеяться и говорить что угодно. Певица назвала это нормальным и их выбором.