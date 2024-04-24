Катя Лель высказалась о высмеивании ее веры в НЛО

Певица Катя Лель призналась в беседе с kp.ru, что спокойно относится к людям, высмеивающим ее веру в НЛО и пришельцев.

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По мнению Лель, создание таких людей пока не готово к этой информации. Артистка считает, что неверящие в инопланетян могут смеяться и говорить что угодно. Певица назвала это нормальным и их выбором.

Лель отметила, что для понимания надо находиться «на одних вибрационных частотах».

«Другой вопрос, когда это придет и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: «Помоги, пожалуйста!». Вот и все», — заявила исполнительница.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Катя Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке. Лель уточнила, что тоже бы смеялась над этой информацией, если бы не видела все своими глазами.