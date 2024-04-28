Стас Михайлов за кулисами своего юбилейного концерта «55» побеседовал с журналистами. Певец, в частности, высказал свое мнение о творчестве Примадонны. Михайлов считает, что Алла Пугачева является великим человеком и внесла большой вклад в отечественную музыкальную культуру. А ее личная жизнь – это только ее выбор.

«На мой взгляд, то, что она спела — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, это ее личное, с чем она закончит свою жизнь», - заявил исполнитель.

Также Михайлов озвучил свое мнение по поводу карьеры. Он считает, что уходить с эстрады нужно вовремя и достойно. Если возникли проблемы с голосом, то не нужно лгать самому себе и цепляться за прошлое, пишут news.ru.

«Я сегодня сказал со сцены, что у меня живой голос устал. Если я не смогу петь, зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы, и не обвинять кого-то, а просто сказать себе — все, спасибо», — объяснил музыкант.

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил певца и композитора, народного артиста России Стаса Михайлова с 55-летием. Лукашенко, в частности, заявил о вкладе Михайлова в международную политику.

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