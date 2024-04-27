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Лукашенко отметил вклад Стаса Михайлова в укрепление связей между РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 55-летием певца и композитора, народного артиста России Стаса Михайлова. Пресс-службу белорусского президента цитирует ТАСС.

Лукашенко заявил о вкладе Стаса Михайлова в международную политику
© Газета.Ru

В поздравлении Лукашенко, в частности, заявил о вкладе Михайлова в международную политику.

«На белорусской земле вас ценят как замечательного артиста, который вносит большой вклад в укрепление культурных связей между братскими народами Беларуси и России», — написал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил талант, трудолюбие и обаяние российского артиста.

«Ваша неповторимая манера исполнения, отличающаяся особой искренностью и глубиной чувств, покорила сердца миллионов поклонников», — отметил Лукашенко.

До этого сообщалось, что Стас Михайлов отпразднует 55-летие вместе с резидентами шоу Comedy Club. Он выйдет на сцену с музыкальным номером и станет объектом поздравительной прожарки от участников проекта.

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