Продюсер Яна Рудковская высказалась о смерти блогера Лены Миро фразой «карма настигла». Знаменитость прокомментировала информацию о гибели звезды соцсетей, которую опубликовал ряд СМИ. Официальных данных на данный момент при этом нет.

По информации Super.ru, 42-летняя Лена Миро попала в ДТП в США и выпала в кому, а после скончалась. Мама блогера якобы была на похоронах, а вот отец отказался проститься с дочерью.

Яна Рудковская, о которой много писала Миро в своем «Живом журнале» прокомментировала информацию о смерти женщины. Она вспомнила, как сама становилась жертвой постов блогера.

«Удивительная история про человека, которого никто не знал лично, и которая на «грязи» и клевете подняла к себе интерес. Она одно время маниакально преследовала меня, писала обо мне гадости чуть ли не ежедневно. Ладно про меня – про детей. Я всегда думала, как и чем живут такие люди», – порассуждала звезда.

Рудковская уверена, что Миро жила в негативе, так как ее проклинали за статьи несколько десятков человек. Поэтому она намекнула на то, что смерть настигла Миро не просто так.

«Есть такое выражение - «карма настигла», означает, что человек рано или поздно будет держать ответ за все, что совершил в своей жизни. Многие люди не понимают, за что им в жизни посылаются проблемы, и иногда даже спрашивают «за что?», не понимая причинно-следственной связи своих прежних поступков», – добавила Яна.

Читать новость полностью

В СМИ широко распространилась информация о смерти известной российской блогерши Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко). Утверждается, что она попала в ДТП в США, после чего впала в кому и затем скончалась. Миро прославилась в 2010-е годы благодаря скандальным публикациям в ЖЖ («Живом Журнале») — в своем блоге она высмеивала звезд, писала о похудении и светской жизни.

О смерти Миро сообщили Telegram-каналы

О том, что Миро ушла из жизни в возрасте 42 лет, одним из первых сообщил Telegram-канал Admin.Anshlak, публикующий новости и слухи о звездах. О смерти блогерши каналу сообщил подписчик.

Есть близкий друг, родители которого хорошо знают и общаются до сих пор с родителями Лены Миро. Да он и сам с ней по молодости общался, пока не переехал. В Америке она попала в ДТП, долгое время пролежала в коме, а недавно скончалась Admin.Anshlak Telegram-канал

Телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которой приписывают дружбу с Миро, заявила в своем Telegram-канале, что точной информации о смерти блогерши нет.

«Официальные источники, любые какие-то источники, которые имеют отношение к Лене, никаких комментариев не давали», — заявила она.

Водонаева выразила надежду на то, что новость о Миро не подтвердится.

А бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев, утверждавший, что знаком с Миро, заверил, что блогерша жива — однако не предоставил никаких доказательств своих слов.

Последний пост в аккаунтах Миро в ЖЖ и во «ВКонтакте» был опубликован в конце марта 2023 года. Тогда она объявила о закрытии блога.

Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет

В описании профиля Миро в ЖЖ также указано, что в последний раз журнал обновлялся 19 марта 2024 года.

Миро критиковала полных людей и высмеивала звезд

Миро зарегистрировала блог в ЖЖ в 2010 году. Изначально она была известна под ником miss-tramell. В описании ее блога говорилось: «Меня читают красивые люди».

Блогерша стала известна прежде всего благодаря публикациям, в которых она в провокационном тоне высказывалась на различные темы. Один из первых скандалов из-за ее постов разгорелся в 2011 году. Тогда Миро заявила, что чуть не сбила на автомобиле пожилую женщину, и предложила избавить Москву от «мерзотнейших старух» — сделать въезд и вход в центр столицы платным. Пост блогерши вызвал скандал, а СМИ обратили внимание на то, что ранее Миро показывала в блоге партбилет «Единой России».

Журналисты выяснили, что блогерша действительно состояла в партии, однако там задумались о ее исключении за нарушение партийной дисциплины. Сама же Миро в интервью KP.RU назвала свой пост провокацией, целью которой было привлечь внимание к «правовому нигилизму на дорогах».

«Мне это нужно было для скандала», — прокомментировала она нашумевшую публикацию.

Миро также пропагандировала фитнес и осуждала людей с лишним весом. Несколько раз она выступила на эту тему на телевидении — в ток-шоу «Пусть говорят» и «Говорим и показываем».

Толстые твари не любят правду. Их возмущает, что кто-то трахается, что красивых женщин хотят и мы востребованы

Блогерша в язвительной форме критиковала звезд. Так, продюсера Яну Рудковскую она Ксению Бородину — бородавкой и «идеальным воплощением серости общей фекальной массы». Она высмеивала телеведущую Ксению Собчак, модель Ирину Шейк, актрису Кристину Асмус и не только. Ее публикации регулярно цитировали СМИ и другие блогеры, резкие замечания Миро вызывали бурные возмущения и ожесточенные споры.

Тем не менее блог Миро пользовался популярностью. Блогерша уверяла, что в сутки его посещают от 200 тысяч уникальных пользователей, и называла себя «самым читаемым человеком в России». При этом вокруг ее блога ходило множество слухов: пользователи подозревали, что тексты за Миро пишет ее возлюбленный-журналист или же специально нанятые авторы

Помимо ведения блога, Миро выпустила несколько книг — в частности, книгу «Школа» по мотивам известного российского сериала о подростках, а также «Мальвина и скотина» о девушке, вышедшей замуж за олигарха. Кроме того, Миро писала книги о фитнесе и похудении.

Миро вышла замуж за американца

Мироненко практически ничего не рассказывала о своей биографии. Известно, что она родилась 24 июня 1981 года в Старом Осколе, окончила Воронежский государственный университет. По данным СМИ, Мироненко какое-то время Великобритании и училась в Кембриджском университете. Также утверждается, что будущая блогерша работала переводчиком-синхронистом в Москве.

В 2010-е годы Мироненко приписывали роман с основателем журнала «Эксперт» и экс-гендиректором издания «Сноб» Андреем Шмаровым. Однако в январе 2018 года издание StarHit Таиланде. Издание ссылалось на публикацию в соцсетях свекрови блогерши.

Счастливая женщина (свекровь Миро — прим. «Ленты.ру») написала, что в последний день 2017 года была готова сообщить фолловерам радостную новость. Ее любимый сын женился на Елене 29 ноября в Колорадо — округе штата Техас в США StarHit

Телеведущая Виктория Боня отреагировала на новости о смерти скандального блогера Лены Миро. Несмотря на то, что именно она была ее частой «жертвой», она не испытала никакого злорадства.

В личном блоге Виктория вышла на связь с поклонниками и рассказала, что увидела в СМИ сообщения об уходе из жизни Лены Миро. Напомним, что, по данным источников, она попала в ДТП. На протяжении многих лет Елена Мироненко (настоящее имя Лены Миро – прим. «Страсти») обсуждала в Сети звезд, строила теории об их жизнях и критиковала. Нередко с негативом с ее стороны сталкивалась Боня. Артистка призналась, что не забыла все то, что о ней писала блогер, но зла на нее больше не держит.

«То, что она писала про меня, про мою семью — так мерзко писать. Хочу сказать, что узнала эту новость и подумала, что у меня нет никакого злорадства, никакого ощущения, что она, мол, договорилась. Очень жаль, что так сложилась ее судьба», - отметила Виктория.

Телеведущая выразила соболезнования родным Миро и призвала людей быть при жизни хорошими, не совершать плохих поступков.

Шоумен Стас Барецкий предположил в беседе с NEWS.ru, что к смерти российского блогера Лены Миро (Елены Мироненко) причастны ее недоброжелатели. Артист не исключил, что поможет с организацией похорон женщины.

Жалко ее. Я не верю сообщениям о ДТП. Буду заниматься расследованием этого дела и, видимо, похоронами тоже. Врагов у нее было много, они могут быть причастны к ее смерти. Я давно с ней знаком, буду всё контролировать. Сейчас будем решать с памятником. Обязательно выясним, кто это был. У меня есть догадки, пока не могу об этом говорить, — считает Барецкий.

Читать новость полностью

Новость о смерти скандального блогера нулевых Лены Миро не прошла и мимо топового блогера современности Иды Галич. Ей от Миро в свое время тоже досталось немало. Звезда высказалась о Лене в личном Telegram-канале.

Умерла Лена Миро, которая поносила всех и вся, что сейчас делают многие анонимные админы тг-каналов. Жалко, что человека не стало, но, вспоминая, сколько из-за нее страдало медийных людей, на которых она выплевала тонны говна, задумываюсь, что можно сказать о человеке после ее смерти… Что она сделала полезного для общества? Кем она была для социума? Ида Галич

По мнению Иды, между Миро и ее анонимными коллегами-хейтерами, однако, есть два явных отличия.

Единственное, что отличает ее от токсичных анонимных коллег, — желание показать лицо и отсутствие страха перед «оппонентами». Хотя про нее ходили слухи, что писала она не сама, а это был чей-то проект. В любом случае пусть земля ей будет пухом

Ведущая шоу «Есть вопросики» опубликовала пример самого «безобидного» хейтерского поста о себе в блоге Лены Миро. «Лена, Лена. Самый безобидный высер от Миро. П.С. Мне искренне хочется, чтобы молодые люди жили жизнь. Так должно быть», — подытожила Ида Галич.

Блогер Лена Миро может «разыгрывать» свою гибель в ДТП ради громкого возвращения в медиа-сферу, рассказал Пятому каналу экс-участник реалити-шоу «Дом-2», знакомый знаменитости Рустам Солнцев. По его словам, «правдивые» новости о Миро будут намного счастливее.

Тут попахивает какой-то разводкой. Я точно знаю, что Елена Миро не водит автомобиль и у нее не было прав. Вот это я знаю точно. Из правдивых новостей: она ребенка родила не так давно маленького. И она это скрывала. От любимого мужчины, между прочим, — заявил Солнцев.

По его словам, высказывание продюсера Яны Рудковской о том, что Миро настигла «карма», также могут быть частью «схемы» неожиданного возвращения для «пущей театральности».