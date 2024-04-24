Солнцев предложил неожиданное объяснение слухам о гибели Лены Миро

Блогер Лена Миро может «разыгрывать» свою гибель в ДТП ради громкого возвращения в медиа-сферу, рассказал Пятому каналу экс-участник реалити-шоу «Дом-2», знакомый знаменитости Рустам Солнцев. По его словам, «правдивые» новости о Миро будут намного счастливее.

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Тут попахивает какой-то разводкой. Я точно знаю, что Елена Миро не водит автомобиль и у нее не было прав. Вот это я знаю точно. Из правдивых новостей: она ребенка родила не так давно маленького. И она это скрывала. От любимого мужчины, между прочим, — заявил Солнцев.

По его словам, высказывание продюсера Яны Рудковской о том, что Миро настигла «карма», также могут быть частью «схемы» неожиданного возвращения для «пущей театральности».