Эвелина Бледанс рассказала о проблемах со зрением

Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, что у нее проблемы со зрением. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Бледанс, у нее начались проблемы со зрением, которые пока что не получается решить. При этом Бледанс отрицает слухи о том, что уже начинает слепнуть.

«Честно говоря, не пойму, откуда взялась информация о моей слепоте. Зрение действительно несколько ухудшилось: врач говорит, что такое случается в моем случае. Но ни о какой слепоте речи не идет», — заявила она.

Бледанс объяснила, что испытывает боль и покраснение в области глаз. Но эти проблемы не помешали артистке выходить на сцену.

«Жжет сильно! Краснота тоже до конца не ушла. Но, слава Богу, мне удалось избавиться от отеков без антибиотиков. Теперь хотя бы можно выходить на сцену. Конечно, перед этим мои визажисты наносят двойной слой грима. Вчера выступала в Омске — люди меня приняли прекрасно», — добавила она.

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