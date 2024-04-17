Бледанс заявила о жутких последствиях из-за поддержки Пугачевой

Актриса Эвелина Бледанс столкнулась с жуткими последствиями после того, как публично поддержала певицу Аллу Пугачеву. Об этом она заявила в беседе с mk.ru.

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Ранее знаменитость делилась о том, что ждет возвращения Пугачевой в Россию. После этого на нее посыпались негативные комментарии пользователей Сети, но это было еще не все. Как оказалось, у женщины появились проблемы со здоровьем. По словам Эвелины, у нее «жутко распухло лицо» и заболели глаза.

«Все это время мучаюсь. Сейчас мне страшно смотреть на себя в зеркало! Такого у меня никогда не было. Я обратилась к врачу, но он тоже не может поставить точный диагноз», – пожаловалась артистка.

Бледанс пояснила, что причина мучений – аллергия или конъюнктивит. Женщине дали рекомендации пить таблетки и применять капли, но если ситуация не улучшиться, то придется принимать антибиотики. Звезда отметила, что проблемы появились не просто так. Она убеждена, что это связано с ее заявлением о Пугачевой.

«Я даже не ожидала, что людей, которые желают мне зла, так много. Чего мне только не желают! Купить билет в Израиль и отправиться к Пугачевой самой – это самое безобидное! Поэтому я не исключаю, что меня сглазили», – рассуждает актриса.

Эвелина беспокоится о том, что в таком состоянии не может выйти на сцену, а ведь она сейчас находится в туре со спектаклем. Она исполняет роль, которую когда-то играла Людмила Гурченко. Звезда говорит, что зрители в полном шоке от ее изменившейся из-за болезни внешности.

В интервью актриса призналась, что даже заказала молебен о здравии в храме. Она надеется на поддержку поклонников, но от своих слов об Алле Пугачевой не отступает. Она считает, что Примадонна должна вернуться в Россию, ведь все выросли на ее песнях.

Ранее мы писали о том, что актриса Эвелина Бледанс вынуждена пользоваться ингалятором из-за плохой экологии.