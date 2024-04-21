Усадьба Аниты Цой пострадала от наводнения

Анита Цой в последние годы совмещает творческую карьеру с загородной жизнью и сельскохозяйственным бизнесом. У нее собственное консервное производство. Причем, исходное сырье для заготовок она тоже выращивает на своем участке. О перипетиях дачной жизни певица рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!», пишут 7days.ru.

В этом году была очень снежная зима, и сугробы выросли на небывалую высоту.

«Нам можно было не ставить заборы между домами, настолько все завалило», -рассказала Цой.

А потом резко потеплело, и вся снежная масса начала таять. Территорию затопило, и Анита с соседями были вынуждены пользоваться лодками. К счастью, в дом вода не поднялась, но деревья, по ее словам, «стояли по пояс».

Исполнительница стала женой Сергея Цоя в 19 лет, а политику тогда было 33 года. Певица никогда не скрывала, что вышла замуж не по любви — жениха ей выбрали родители согласно корейским традициям.

Артистка признавалась, что первые годы совместной жизни устраивала партнеру истерики и вела себя так, чтобы он с ней развелся, но Цой выдержал все «проверки на прочность». А в 1992 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.