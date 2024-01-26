Анита Цой оправдала измены мужа

«Как я поняла, что муж изменяет? Он перестал обращать на меня внимание. Каюсь — я была за 100 килограммов. Разбомбела после родов. Он мне говорил: «Посмотри, во что ты превратилась, я не на такой женился. Если похудеешь — поговорим». Когда я на себя реально посмотрела в зеркало, то поняла, что я жирная, как свинья, что я себя запустила. Ну и кого здесь надо винить? Я же плюс еще и истерики ему устраивала», — поделилась артистка.