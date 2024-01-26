Анита Цой оправдала измены мужа

Певица Анита Цой призналась, что простила мужу измены
Певица Анита Цой призналась в шоу «Злые языки», что муж ей изменял. По мнению звезды, она «запустила» себя после рождения ребенка и перестала быть привлекательной женщиной.
«Как я поняла, что муж изменяет? Он перестал обращать на меня внимание. Каюсь — я была за 100 килограммов. Разбомбела после родов. Он мне говорил: «Посмотри, во что ты превратилась, я не на такой женился. Если похудеешь — поговорим». Когда я на себя реально посмотрела в зеркало, то поняла, что я жирная, как свинья, что я себя запустила. Ну и кого здесь надо винить? Я же плюс еще и истерики ему устраивала», — поделилась артистка.
Знаменитость также отмечала, что по-прежнему борется с ревностью и, чтобы лишний раз не провоцировать это чувство, запретила себе трогать мобильный телефон супруга, а также проверять его карманы.
Исполнительница стала женой Сергея Цоя в 19 лет, а политику тогда было 33 года. Певица никогда не скрывала, что вышла замуж не по любви — жениха ей выбрали родители согласно корейским традициям. Артистка признавалась, что первые годы совместной жизни устраивала партнеру истерики и вела себя так, чтобы он с ней развелся, но Цой выдержал все «проверки на прочность». А в 1992 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.