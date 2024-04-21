Конфликт Глюк'oZы и Фадеева набирает обороты

Максим Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта «Глюкоза». Продюсер анонсировал событие, отметив, что Наталья Ионова (Глюк'oZa) дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением, и ей следует найти замену. Речь шла об участии звезды в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, а также выпущенном ею клипе, где Наталья использует обсценную лексику и упоминает запрещенные вещества.

Но Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Как пишет URA.RU, в райдере Ионовой появился выделенный красным цветом пункт. В нем указано, что единственно правильное написание псевдонима певицы — Глюк'oZa.

Гонорар Натальи, согласно райдеру, составляет 2 миллиона рублей за концерт. Также там прописаны авиабилеты в бизнес-класс, вип-залы в аэропортах, лучшая в городе гостиница, и «Мерседес» представительского класса с молчаливым водителем.

Ранее Фадеев отметил, что своим решением он не боится обидеть бывшую коллегу. Теперь у женщины есть семья, а ее ориентиры давно поменялись. Новая Глюк’oZa будет направлена на детскую аудиторию, а для воссоздания музыки из 2000-х, когда проект был на пике популярности, используют искусственный интеллект.