Фадеев исключил Ионову из группы Глюк’oZa

Музыкальный продюсер Максим Фадеев планирует перезапустить проект Глюк’oZа: на этот раз в музыкальной группе места для Натальи Ионовой, долгое время выступавшей под этим псевдонимом, не найдется.

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По словам Фадеева, этот проект всегда был группой, а не отдельным исполнителем. Теперь проект сможет существовать без Ионовой, которая давно вышла из образа эпатажной певицы.

— Наташа Ионова была приглашена в группу «Глюк’oZa» в качестве актрисы на интерактивный проект. Подчеркиваю, что это изначально и всегда было названием группы, а не псевдонимом Ионовой. Теперь она мать двоих взрослых детей, какая же она сегодня Глюк’oZа? — рассказал продюсер.

Фадеев отметил, что своим решением он не боится обидеть бывшую коллегу. Теперь у женщины есть большая семья, а ее ориентиры давно поменялись. Новая Глюк’oZa будет направлена на детскую аудиторию, а для воссоздания музыки из 2000-х, когда проект был на пике популярности, используют искусственный интеллект.

— Сегодня мы в нейросети разработали голос. Тот самый голос, который радовал вас в самом начале, в первых двух альбомах, — поделился продюсер в беседе с kp.ru.