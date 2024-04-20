Немоляева рассказала о важном для нее событии

Светлана Немоляева появилась на красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля, которая состоялась в Москве, несмотря на плохую погоду.

Журналистам «Московского Комсомольца» удалось взять небольшое интервью у легендарной актрисы. Светлана Владимировна сообщила, что повод выйти из дома в шторм был для нее очень значимым.

«Я постаралась, конечно, выглядеть получше. Я утеплилась, ну, что же делать - прогноз погоды читала. Я не могла пропустить сегодняшнюю церемонию, так как для меня важное событие в жизни - в фестивале участвует фильм моей внучки Полины Лазаревой. Картина "Чайка" во внеконкурсной программе. Я очень за нее переживаю. Ну, она знает, как я за нее болею. Хочу пожелать ей удачи», - сказала актриса.

После смерти супруга Александра Лазарева в 2011 году Светлана Немоляева каждую свободную минуту проводит на даче. У актрисы есть дом с участком в подмосковном Абрамцево.