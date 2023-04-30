Немоляева рассказала о своем увлечении

После смерти супруга Александра Лазарева в 2011 году Светлана Немоляева каждую свободную минуту проводит на даче. У актрисы есть дом с участком в подмосковном Абрамцево.

Звезда фильма «Служебный роман» увлекается цветоводством. Это хобби у Немоляевой давно, но в последние годы она нашла в нем утешение от одиночества.

Как пишет портал passion.ru, на участке актрисы множество самых разнообразных цветущих растений – от крокусов до гортензий. По словам хозяйки, из-за глинистой почвы и затененности плохо растут розы.

Комнатное цветоводство также входит в сферу интересов актрисы. Ее гримерка заставлена цветущей геранью, а квартира – розами.