Немоляева рассказала о своем увлечении
После смерти супруга Александра Лазарева в 2011 году Светлана Немоляева каждую свободную минуту проводит на даче. У актрисы есть дом с участком в подмосковном Абрамцево.
Звезда фильма «Служебный роман» увлекается цветоводством. Это хобби у Немоляевой давно, но в последние годы она нашла в нем утешение от одиночества.
Как пишет портал passion.ru, на участке актрисы множество самых разнообразных цветущих растений – от крокусов до гортензий. По словам хозяйки, из-за глинистой почвы и затененности плохо растут розы.
Комнатное цветоводство также входит в сферу интересов актрисы. Ее гримерка заставлена цветущей геранью, а квартира – розами.
Минкультуры РФ начало проверку в театрах после увольнения актера Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой из МХТ имени А. П. Чехова. Об этом высказалась Светлана Немоляева. Актриса считает, что проверки в театрах находятся в компетенции федерального органа, представители которого должны выполнять то, что посчитают нужным для обеспечения стабильности в России.