Вдова Крючкова может лишиться жилья

Лидия Николаевна, 93-летняя вдова народного артиста СССР Николая Крючкова, узнала, что квартира, где она живет выставлена на продажу. Покупателям предлагали ½ доли апартаментов во Власьевском переулке столицы.

Как рассказывает «Комсомольская Правда», там прописаны четверо: 93-летняя Лидия Николаевна, ее 67-летняя дочь Эльвира Николаевна, внучка Екатерина и правнучка Анфиса. Но собственников только двое - по ½ у Эльвиры Николаевны и Анфисы.

Наследники народного артиста воюют между собой. Пишут друг на друга заявления в полицию. Эльвира Николаевна не пускает свою дочь на порог и вообще много лет с ней не общается. Екатерина называет ее не мамой, а только по имени – Эльвирой.

Три года назад Эльвира без согласования с родней продала загородную двухкомнатную квартиру Крючковых под Икшей, которую в семье называли «дачей».

«Деньги от дачи у Эльвиры закончились. Теперь она решила продать свою долю в квартире. Я заказала выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Выяснилось, в марте на нашу квартиру была оформлены ипотека, ограничение прав и обременение на некоего 40-летнего Григория Николаевича Шилохвостова из Хабаровска. Этого человека мы не знаем. Недавно он объявился сам. Теперь пишет угрозы моей дочери Анфисе (она является собственницей ½ квартиры). Предлагает ей выкупить вторую половину за 22 миллиона. Говорит, что наша квартира у него в залоге. Заложить свою половину могла только Эльвира. Не исключаю, что вскоре в квартире поселятся посторонние люди, которые нашу жизнь превратят в ад. Так действуют квартирные мошенники. Но бабушка из квартиры уезжать не хочет. Ей 93 года. Она привыкла к своему дому», - переживает Екатерина Николаевна.

Герой советских фильмов – «Небесный тихоход», «Битва за Москву», «Баллада о солдате» и многих других Николай Крючков был четырежды женат. От разных браков у него трое детей.

В свое время старшие сыновья Николая Афанасьевича не стали претендовать на свои доли в наследстве – контакта с последней семьей отца они не поддерживали, кто-то и жил не в России.