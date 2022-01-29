Родственники покойного Николая Крючкова бьются за его наследство

Народный артист СССР Николай Крючков оставил своим близким трехкомнатную квартиру в центре столицы и загородные апартаменты в Доме творчества Союза кинематографистов под Икшей, которые он называл дачей. Родня великого артиста перессорилась между собой при дележе имущества, - информирует «Комсомольская Правда».

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В жилье в Икше перебралась вдова Крючкова Лидия Николаевна. Но это было ненадолго. Как считает внучка актера Екатерина, 91-летней женщине заморочили голову. Сделала это ее собственная дочь и мама Екатерины Эльвира Крючкова. По словам внучки, Эльвира отправила Лидию Николаевну в психбольницу, чтобы признать недееспособной и получить генеральную доверенность на ведение дел.

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Эльвира продает собственность, принадлежавшую вдове. Для Лидии Николаевны это стало, по словам внучки, настоящим ударом. Как говорит Екатерина, новые владельцы купили квартиру с жильцами, после чего просто вышвырнули их вон.

«Мама связалась с какими-то аферистами. Квартиру, которая стоит 10-12 миллионов рублей, она продала по заниженной цене за 6,5 миллиона. Сделка прошла 16 декабря. Целый месяц Эльвира никому ничего не говорила», — заявила Екатерина.

Екатерина написала уже три заявления в полицию и будет подавать в суд — оспаривать сделку.

«… Будем доказывать, что бабушка (Лидия Николаевна) не понимала правовые последствия своих действий, когда оформляли документы на Эльвиру. Ей никто не объяснил, что Эльвира может как угодно распоряжаться ее имуществом. Она в ужасе, сказала, что не умрет, пока не вернет любимую дачу. Я записала ее обращение в администрацию президента с просьбой защитить семью народного артиста СССР».

Герой советских фильмов – «Небесный тихоход», «Битва за Москву», «Баллада о солдате» и многих других был четырежды женат. От разных браков у него трое детей.

В свое время старшие сыновья Николая Афанасьевича не стали претендовать на свои доли в наследстве – контакта с последней семьей отца они не поддерживали, кто-то и жил не в России. Сейчас за имущество воюют дочь вдовы Крючкова Эльвира и дочь Эльвиры Екатерина, внучка Крючкова.