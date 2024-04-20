Эксперт объяснил снижение интереса к выступлениям Киркорова и Баскова

Доходы Филиппа Киркорова и Николая Баскова резко сократились в связи со снижением интереса к их творчеству.

Портал «Вокруг ТВ» со ссылкой на экспертное мнение одного из представителей шоу-бизнеса объясняет сложившуюся ситуацию возрождением интереса публики к музыке 80-90-х годов после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Также свое влияние оказывает экономический фактор. Сейчас спрос на концерты и выступления «дорогих» звезд упал. И в целом, по данным эксперта, количество частных вечеринок сократилось на треть. Организаторы корпоративов активно ищут замену среди тех исполнителей, чьи гонорары не столь высоки.

В частности, отмечается, что набирает популярность молодой артист Антон Самойлов, автор собственных песен и исполнитель каверов на знаменитые хиты.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявил, что на отечественной эстраде гонорар артиста определяется его статусом.