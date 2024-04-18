Стало известно, какие артисты больше всего зарабатывают в России

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что на отечественной эстраде гонорар артиста определяется его статусом. News.ru

«Из сольных артистов сейчас в топе Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Asti», — отметил он. Газета.Ru

«Гагарина, SHAMAN, а вместе с ними и Анна Asti зарабатывают порядка 6-8 миллионов за мероприятие. Zivert до недавнего времени тоже получала около шести миллионов. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой», — рассказал продюсер. Lenta.ru

Владимир Пресняков и Клава Кока зарабатывают чуть меньше - около 3 миллионов рублей за выступление. Passion.ru