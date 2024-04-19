Семье Носкова пришлось продать недвижимость ради его лечения

Жена российского певца Николая Носкова заявила, что ради оплаты лечения мужа семье пришлось продать два земельных участка. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Марины Носковой, несколько лет назад ее муж перенес инсульт. Последующее восстановление певец провел в частной клинике — лечение оплатили друзья семьи. При этом реабилитация значительно ударила по карману и самих Носковых — им даже пришлось продать участки в Крыму и Подмосковье.

«До инсульта у нас было два участка — в Крыму и Подмосковье. И уже начиналось строительство домов. Но пришлось их продать. На эти деньги мы и жили, и лечились», — заявила она.

Марина также добавила, что сейчас у семьи есть квартира в Москве, но проживают Носковы в Подмосковье, где за «весьма внушительную сумму» арендуют дом.

Ранее жена Носкова рассказала о его пенсии.