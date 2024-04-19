Раскрыт размер пенсии тяжелобольного певца Носкова

Тяжелобольной экс-участник группы «Парк Горького», певец Николай Носков получает пенсию и надбавку к ней. Об этом aif.ru рассказала жена артиста Марина.

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«Николай получает стандартную пенсию и надбавку (с марта этого года) уже 39 тысяч рублей за звание Заслуженного артиста и пособие как инвалид первой группы», — сказала она.

Супруга певца также отметила, что программа реабилитации идет за счет государства — артист может пройти лечение в необходимом месте раз в год. Так, пара недавно вернулась из санатория в Кисловодске, где они провели две недели.

Ранее Носкова раскрыла подробности состояния мужа.

В марте 2017 года Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. Летом 2018 года стало известно, что Носков перенес инсульт.

Николай Носков был участником коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Он является пятикратным обладателем премии «Золотой граммофон».