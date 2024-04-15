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«Свобода — главное богатство». Алле Пугачевой — 75

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Алла Пугачева, 1976 год
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Алла Пугачева, 1976 год 
© Александр Макаров/РИА Новости
Певица Алла Пугачева и поэт Илья Резник обсуждают текст новой песни, 1982 год
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Певица Алла Пугачева и поэт Илья Резник обсуждают текст новой песни, 1982 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева после победы на XI Международном конкурсе эстрадной песни «Золотой Орфей» в Болгарии, 1975 год
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Алла Пугачева после победы на XI Международном конкурсе эстрадной песни «Золотой Орфей» в Болгарии, 1975 год 
© РИА Новости
Алла Пугачева и Александр Хочинский на съемках картины Александра Орлова «Женщина, которая поет», 1978 год
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Алла Пугачева и Александр Хочинский на съемках картины Александра Орлова «Женщина, которая поет», 1978 год 
© Новиков/РИА Новости

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Алла Пугачева во время выступления, 1970-е гг.
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Алла Пугачева во время выступления, 1970-е гг. 
© Архив Ильи Резника/Global Look Press
Концерт Аллы Пугачевой на стадионе в Ставрополе, 1979 год
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Концерт Аллы Пугачевой на стадионе в Ставрополе, 1979 год 
© Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1978 год
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Алла Пугачева, 1978 год 
© Анатолий Ковтун/ТАСС
Певица Алла Пугачева и режиссер Тоомас Ласманн на съемках телевизионного фильма-концерта в Таллине, 1978 год
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Певица Алла Пугачева и режиссер Тоомас Ласманн на съемках телевизионного фильма-концерта в Таллине, 1978 год 
© Юрий Венделин, Анатолий Рухадзе/ТАСС
Алла Пугачева, 1982 год
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Алла Пугачева, 1982 год 
© Юрий Королев/РИА Новости

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Момент из шоу-программы Аллы Пугачевой и трио Бориса Моисеева «Экспрессия», 1985 год
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Момент из шоу-программы Аллы Пугачевой и трио Бориса Моисеева «Экспрессия», 1985 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева на съемках советско-шведской телепередачи «Лестница Якоба» в гостях у «Утренней почты» в студии телецентра «Останкино» в Москве, 1987 год
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Алла Пугачева на съемках советско-шведской телепередачи «Лестница Якоба» в гостях у «Утренней почты» в студии телецентра «Останкино» в Москве, 1987 год 
© Игорь Михалев/РИА Новости
Певица Алла Пугачева и модельер Валентин Юдашкин на праздновании 10-летия Дома моды В. Юдашкина, 1998 год
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Певица Алла Пугачева и модельер Валентин Юдашкин на праздновании 10-летия Дома моды В. Юдашкина, 1998 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Алла Пугачева поет в финале конкурса «Новая волна 2002» в Юрмале
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Алла Пугачева поет в финале конкурса «Новая волна 2002» в Юрмале 
© Виктор Лисицын/Global Look Press
Президент РФ Борис Ельцин поздравляет Аллу Пугачеву с 50-летием и награждает орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 1999 год
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Президент РФ Борис Ельцин поздравляет Аллу Пугачеву с 50-летием и награждает орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 1999 год 
© Александр Сенцов и Александр Чумичев/ТАСС

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Артист, телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и певица Алла Пугачева на закрытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2007»
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Артист, телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и певица Алла Пугачева на закрытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2007» 
© Владимир Старков/ТАСС
Певица Алла Пугачева с дочерью певицей Кристиной Орбакайте на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна «Алла Пугачева. Тот самый концерт» в Москве, 2019 год
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Певица Алла Пугачева с дочерью певицей Кристиной Орбакайте на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна «Алла Пугачева. Тот самый концерт» в Москве, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Алла Пугачева перед концертом «О чем поют мужчины» в «Крокус Сити Холле», 2017 год
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Алла Пугачева перед концертом «О чем поют мужчины» в «Крокус Сити Холле», 2017 год 
© «Комсомольская правда»/Global Look Press
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми — Гарри и Лизой, 2023 год
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Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми — Гарри и Лизой, 2023 год 
© Соцсети
«У меня ощущение краткости жизни было всегда, поэтому мне ужасно хотелось успеть. Я совершенно не боялась этой краткосрочности жизненной. Не боялась никогда конца <...> но я боялась уйти вот так просто, незамеченной. Ну а чего пришла тогда в этот мир?» — говорила в одном из интервью Алла Пугачева.

Певица точно пришла в этот мир не зря: на ее счету 17 альбомов, она объездила весь мир и удостоилась бесчисленных наград и званий. В сознании человека с постсоветского пространства Пугачева – народная певица, «женщина, которая поет», символ сразу нескольких эпох.

Родилась будущая Примадонна в 1949 году в Москве, где окончила музыкальную школу по классу фортепиано и продолжила обучение в музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова. В 1975 году представляла СССР на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии — с песней «Арлекино» Пугачева выиграла гран-при, после чего начала гастролировать по зарубежным странам.

Знаковым в карьере певицы стал фильм «Женщина, которая поет» 1979 года — артистка исполнила в картине роль эстрадной певицы и сама написала часть композиций под псевдонимом Борис Горбонос.

Певица пять раз выходила замуж, в первом браке — с цирковым артистом литовского происхождения Миколасом Орбакасом — родила дочь Кристину Орбакайте. Через четыре года после первого развода певица вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Третьим супругом Пугачевой стал продюсер Евгений Болдин, четвертым — певец Филипп Киркоров, а пятым — юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Они поженились в 2011 году и до сих пор вместе. В 2013-м суррогатная мать родила паре близнецов Гарри и Лизу.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и детьми, затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре. В соцсетях певица не раз высказывалась в поддержку Галкина, активно критиковавшего СВО.

«Свобода — это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше!» — писала певица в одном из недавних постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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