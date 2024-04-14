Кологривый: «Я не готов к серьезным отношениям»

Никита Кологривый разошелся с супругой Александриной Питиримовой после трех лет брака. У них есть дочь Есения. Правда, официального развода пока не было.

Не так давно в СМИ и социальных сетях обсуждался его роман с партнершей по фильму «Я - медведь» Агатой Муцениеце. Накануне Никита дал большое интервью, в котором подробно рассказал о своей личной жизни, информирует «Комсомольская Правда».

«Я думаю, что… рановато я начал примерять на себя роль мужа. Мне кажется, я буду офигительным мужем лет в 50, но не в 29. Но тут проблема больше во мне. Моя жена абсолютно готова ко всем семейным событиям. А вот я оказался не готов. Я считаю, что не нужно быть вместе, пока ты к этому не готов… Во лжи жить нельзя… Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, повстречаться. Внутренне я хотел свободы, а внешне делал из себя приличного мужа…», - прокомментировал свой развод звезда проекта «Слово пацана».

Никита подтвердил и роман с Агатой Муцениеце – как недолгое ни к чему не обязывающее приключение.

«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл. Недолгий совершенно. Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая помощь игре, поиск тепла», - объяснил Никита.

Что же касается будущего, молодой актер уверен, что жениться не соберется еще долго.

«Как сказал один парень: «Ты сначала определись и перестанешь мучиться». Я не готов к серьезным отношениям. Зачем идти в них, лгать, изменять?», - резюмировал он.

Актер Никита Кологривый решил попробовать себя в литературе. Он написал поэму и сказку для дочери, когда отбывал 7 суток в ИВС за мелкое хулиганство