Актер Кологривый решил стать писателем

Актер Никита Кологривый решил попробовать себя в литературе. Он написал поэму и сказку для дочери, когда отбывал 7 суток в ИВС за мелкое хулиганство. Об этом актер рассказал в интервью каналу FAMETIME TV.

Артист отметил, что его подтолкнули к творчеству любовь к дочери и наличие свободного времени.

«Я вообще скептически отношусь к своей поэзии, а здесь, к счастью, нечем было заняться, кроме этого», — сказал Кологривый.

По его словам, теперь он хочет записать для дочери диск со своими произведениями. Ему понравилось заниматься писательским трудом

Кологривый также поблагодарил руководство спецприемника за хорошее отношение. Он отметил, что со стороны сотрудников «было больше поддержки в мою сторону» и человеческое отношение.

Артист добавил, что признателен начальнику изолятора за то, что там не было муштры. Под арестом ему начали приходить мысли: «Паренек, подумай, уже все хотят, чтобы ты одумался чуть-чуть, пар выпустил и реально осадился». В итоге Кологривый смог «послушать семь суток себя самого в тишине», переосмыслить свое поведение и понять, что он напрасно возгордился из-за своей славы.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. СМИ писали, что он приставал к официанткам и укусил работницу общепита.

Суд назначил актеру семь суток административного ареста за мелкое хулиганство.