Митя Фомин получил травму в Турции

Митя Фомин сообщил микроблоге, что получил травму в Турции.

Певец опубликовал ролик, в котором видно, как врач обрабатывает ему рану на ноге. Митя уточнил, что нога не сломана, но подробностями случившегося делиться не стал.

«Все нормально. Жив-здоров, слава богу», — объяснил он.

Фомин уехал отдыхать еще в начале апреля. На своей страничке он периодически выкладывал фотоотчеты о том, как он отдыхает и развлекается, в частности катается на водных горках, сообщает gazeta.ru.

Не так давно Фомин принимал участие в телевизионном проекте. Съемки проходили в Узбекистане. По несчастливой случайности певец получил травму, последствия от которой останутся на всю жизнь.

Фомин сломал мизинец, причем так, что потребовалась операция. Ее сделали в Узбекистане, но реабилитацию пришлось проводить уже в Москве. Причем за счет пострадавшего.