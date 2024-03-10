Фомин рассказал о последствиях серьезной травмы

Не так давно Фомин принимал участие в телевизионном проекте. Съемки проходили в Узбекистане. По несчастливой случайности певец получил травму, последствия от которой останутся на всю жизнь. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Когда мы проходили испытание, я случайным образом, чтобы добить кирпичную стенку, в аффекте, в состоянии экстаза, я приложил руки и мне прилетело кирпичом. Я смотрю, у меня проступает кровь через перчатку. Такое ощущение, как будто ударили кувалдой по пальцу», — рассказал Дмитрий журналистам телеканала НТВ.

Фомин сломал мизинец, причем так, что потребовалась операция. Ее сделали в Узбекистане, но реабилитацию пришлось проводить уже в Москве. Причем за счет пострадавшего.

«Страховка была, но она, к сожалению, не покрывала медицинские манипуляции в Москве. Я за свой счет это делал. Уже нет шрама. Палец сросся, но он уже не будет прежним», — пожаловался артист.

Ранее Митя Фомин озвучил свое отношение к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он признал, что не спешил смотреть его, предпочитая не поддаваться массовым трендам. Фомин отметил, что его друзья, знакомые с теми временами, нашли сериал чрезмерно жестоким и не совсем соответствующим реальности.