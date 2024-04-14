Сосисочные Харламова проиграли очередной суд с поставщиками

Очередной суд выиграла пекарня «Хлеб на радость» у сосисочных «Хот дог Бульдог». Поставщики добились взыскания судебных издержек.

Прошлым летом пекари отсудили у сети Харламова около 800 тысяч рублей за неоплаченные булочки. А в этом году решили истребовать и те средства, которые были истрачены на услуги адвоката. Иск был подан на 100 тысяч рублей, но суд удовлетворил его частично и постановил взыскать 58 тысяч рублей.

Как сообщает life.ru, против «Хот дога Бульдога» возбуждено исполнительное производство, поскольку там есть долги за связь.

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании юмориста Гарика Харламова. Речь идет об организации по доставке еды «Здрасьте, приехали!» — в ближайшее время ее могут ликвидировать.

Харламов создал компанию по доставке питания и напитков в мае 2022 года. Бизнес, по всей видимости, не задался — ФНС не получила от компании бухгалтерскую отчетность за 2023 год и решила заблокировать счета из-за отсутствия налоговой декларации.

В декабре СМИ сообщали, что за 2023 год Харламов потерял свыше 3 млн рублей на ресторанном бизнесе. Компания «Невские мелодии», где комик выступает учредителем, ушла в убыток на 3,2 млн рублей при выручке компании в 29 млн рублей.