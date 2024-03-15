ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании юмориста Гарика Харламова. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет об организации по доставке еды «Здрасьте, приехали!» — в ближайшее время ее могут ликвидировать.

По данным канала, Харламов создал компанию по доставке питания и напитков в мае 2022 года. Руководителем фирмы стала его сводная сестра, 24-летняя Алина Малания. Бизнес, по всей видимости, не задался — ФНС не получила от компании бухгалтерскую отчетность за 2023 год и решила заблокировать счета из-за отсутствия налоговой декларации.

В декабре СМИ сообщали, что за 2023 год Харламов потерял свыше 3 млн рублей на ресторанном бизнесе. Компания «Невские мелодии», где комик выступает учредителем, ушла в убыток на 3,2 млн рублей при выручке компании в 29 млн рублей.

До этого, в июле, он выиграл суд по делу о франшизе его ресторана «Хот дог Бульдог». Ростовского ресторатора, который обвинял компанию Харламова в том, что ему не предоставили права на товарный знак после оплаты франшизы, обязали выплатить более 1,6 млн рублей штрафа.