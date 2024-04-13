Супруга Петросяна впервые показала маленькую дочь

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые показала их второго ребенка – дочь, рождение которой некоторое время пара скрывала. У Татьяны и Евгения Вагановича также подрастает их первенец - сын Ваган. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

Татьяна в микроблоге опубликовала снимок с ребенком на руках

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«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты!» - подписала она фотографию.

Фанаты тем времени заметили, что молодая мама всегда носит обувь без каблуков. Оказалось, не просто так. Брухунова призналась, что отказалась от модельных туфель из-за проблем со здоровьем.

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