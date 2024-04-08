Татьяна Брухунова перенесла операцию
Недавно Татьяна Брухунова отметила свое 35-летие. В этот день молодая жена Евгения Петросяна удивила фанатов. Оказывается, в семье подрастает дочь Матильда. Она появилась на свет минувшей осенью.
Теперь Татьяна публикует в личном блоге снимки с прогулок с малышкой. Фанаты тем времени заметили, что молодая мама всегда носит обувь без каблуков. Оказалось, не просто так. Брухунова призналась, что отказалась от модельных туфель из-за проблем со здоровьем.
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«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», — написала Татьяна в личном блоге.