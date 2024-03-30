Гагарина высказалась о перспективах своей музыкальной карьеры

Полина Гагарина на своем концерте в Лужниках сообщила, что вскоре начнет выступать совсем по-другому, но перед этим немного отдохнет.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора. Я хочу, чтобы это было объединительным, собирательным и итоговым моим посланием к моим зрителям. Которых стало намного больше, которые подросли новые поколения, дети, семьи. У меня для них очень важное и глубокое послание», - сказала тогда певица.

Многие сделали вывод, что Гагарина говорит о приостановке своей певческой карьеры.

Но, как оказалось, Полина отдыхать от сцены не планирует, но и на журналистов не обижается. Гагарина считает, что любые слухи - дополнительная реклама, сообщает СтарХит.

«Про приостановку это неправда. Наша любимая пресса все любит преувеличить и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали, как говорили Майя Плисецкая и Мадонна», - отметила звезда.

Ранее продюсер Максим Фадеев рассказал, что у него не сложились рабочие отношения с певицей Полиной Гагариной. Сама артистка называет его тяжелым и опасным человеком. В свою очередь Фадеев считает, что певица была самой молодой и сложной среди всех участников второго сезона «Фабрики звезд».