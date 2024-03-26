Фадеев назвал Гагарину самым сложным участником «Фабрики звезд»

Продюсер Максим Фадеев, который вел второй сезон шоу «Фабрика звезд» как художественный руководитель, недавно ответил на вопросы поклонников. Он рассказал, с кем ему понравилось работать больше всего, а кто был самым сложным конкурсантом.

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Рабочие отношения у Фадеева не сложились с певицей Полиной Гагариной. Сама артистка называет его тяжелым и опасным человеком. В свою очередь Фадеев считает, что певица была самой молодой и сложной среди всех участников второго сезона «Фабрики звезд».

— Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись, — высказался Фадеев о бывшей подопечной.

Сейчас он нейтрально относится к Гагариной. При этом Фадеев с теплом вспоминает о Пьере Нарциссе — с ним ему было комфортно работать. По словам продюсера, российский певец камерунского происхождения был единственным, кто не относился к себе серьезно, написал он в личном блоге.

Недавно Фадеев вспоминал о группе «Серебро» — ее музыкант считает ужасным и прекрасным проектом одновременно, ведь именно во время работы над этой музыкальной группой Фадееву пришлось пережить наибольшее количество удач и падений. В то же время он работает над возрождением коллектива.