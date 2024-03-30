Валерия отменила трибьют-концерт

Валерия и Иосиф Пригожин приняли решение о переносе трибьют-концерта в Москве. Об этом певица сообщила в Telegram-канале

Масштабное шоу Валерии в честь ее дня рождения с участием Инстасамки, Мари Краймбрери, Мота, L’One, Hamali & Navai и других артистов должно было пройти 17 апреля на сцене «Live arena», пишет gazeta.ru.

«В сложившейся ситуации считаем это единственно правильным решением. Спасибо всем зрителям за понимание», — заявила певица.

Концерт пройдет 8 октября. Билеты действительны.

Ранее российская исполнительница Валерия поддержала восстановление после теракта 22 марта концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило издание NEWS.ru.