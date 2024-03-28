Валерия поддержала восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта 22 марта
Российская исполнительница Валерия поддержала восстановление после теракта 22 марта концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило издание NEWS.ru.
Правда, по словам певицы, решение о восстановлении концертной площадки должно оставаться за общественностью, и делать это необходимо не сразу, поскольку сегодня люди воспринимают произошедшую трагедию слишком остро.
Для многих отечественных знаменитостей «Крокус Сити Холл» был вторым домом, заявила Валерия, с сожалением констатировав, что былую атмосферу после восстановления сохранить не удастся.
«Мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал Москвы, он самый уютный», — подчеркнула певица.
Напомним, певицу поддержал и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, «Крокус» уникален благодаря своему масштабу и транспортной доступности. Медиаменеджер назвал утрату концертной площадки «большой потерей и для зрителей, и для артистов».