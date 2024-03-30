Николаев прокомментировал слухи о разводе с Проскуряковой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сочетались законным браком еще в 2010-м году и с тех пор не расставались. Спустя пять лет в звездной семье родилась дочь Вероника. У пары значительная разница в возрасте - в январе Игорю исполнилось 64 года, Проскуряковой сейчас 41.

В СМИ и социальных сетях постоянно появляются сообщения о том, что пара находится на грани развода. Игорь Николаев в беседе с VOICE на минувшей музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» прокомментировал ситуацию. Про его словам, слухи о разводе – не боле чем измышления хейтеров.

«Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью», — сказал певец.

И если в браке у Николаева все в порядке, то со здоровьем все сложнее. Проблемы с сердцем у музыканта появились еще зимой этого года, а в начале февраля Николаев перенес операцию на сердце. Тогда ему провели коронарографию и установили стенты для расширения стенок сосудов.