Игорь Николаев отреагировал на слухи о разводе с Юлией Проскуряковой

Советский и российский музыкант, композитор и певец Игорь Николаев и актриса, певица Юлия Проскурякова считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Отношения они узаконили еще в 2010-м и с тех пор не расставались.

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Однако Николаеву уже исполнилось 64 года, тогда как Проскуряковой — 41 год. Значительная разница в возрасте не смущает звездную пару, однако цифры не дают покоя завистникам. В Сети регулярно появляются сообщения о разногласиях в семье, а некоторые вовсе заявили, что Николаев разводится.

— Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью, — отреагировал Николаев.

Исполнитель хита «Такси, такси» подчеркнул, что в их браке с Проскуряковой по-прежнему царит идиллия, передает Voice.

И если в браке у Николаева все в порядке, то со здоровьем все сложнее. Проблемы с сердцем у музыканта появились еще зимой этого года, а в начале февраля Николаев перенес операцию на сердце. Тогда 63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты для расширения стенок сосудов.

Информацию о проблемах со здоровьем ряд СМИ начал распространять уже в январе. Тогда появились слухи о якобы госпитализации Игоря Николаева, музыканта доставили больницу с подозрением на сердечный приступ.