Рэпер Серега на фоне событий в «Крокусе» призвал «держаться вместе»

Сергей Пархоменко (Серега) почтил память жертв теракта, возложив в Минске цветы к мемориалу. Музыкант выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также высказал свое видение ситуации. Об этом сообщает 360tv.ru.

«Я в первую очередь соболезную семьям пострадавших, скорблю о погибших. Вместе с тем я понимаю, что поймали исключительно тех, кто нажимал на курок и поджигал, а здесь нужно обязательно выйти на заказчика. Если нас разделяют, то мы должны, наоборот, держаться вместе», - отметил Пархоменко.

Следователи и криминалисты СК РФ продолжают работу на месте теракта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле». Продолжается опознание тел погибших, отметили в пресс-службе.

По состоянию на 17:00 24 марта обнаружены тела 137 человек, опознаны 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.