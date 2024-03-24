Количество погибших во время теракта в «Крокусе» достигло 137

Следователи и криминалисты СК РФ продолжают работу на месте теракта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле», пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В СК пояснили, что ведется сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего.

Продолжается опознание тел погибших, отметили в пресс-службе. По состоянию на 17:00 мск обнаружены тела 137 человек, опознаны 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.

«В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе заметили, что в комплексе изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, а в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

В СК пояснили, что сотрудники комитета будут добавиться ареста подозреваемых в теракте.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела о теракте находится на личном контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Минздрав Подмосковья заявил, в свою очередь, что в общей сложности в «Крокусе» пострадали 180 человек. Из них были госпитализированы 142 человека, выписаны 32.

Ранее сообщалось, что глава СК поручил проверить состояние противопожарной безопасности в «Крокус Сити Холле» и то, были ли открыты запасные выходы.