Крид сделал пожертвование в фонд помощи пострадавшим после теракта

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. По погибшим в теракте людям скорбит вся страна. Егор Крид в своих соцсетях выразил соболезнования семьям погибших, пишет «Комсомольская Правда».

«Не представляю боль людей, которые потеряли своих родных, друзей, родителей и детей в этой ужасной трагедии. Я хочу, чтобы мы все вместе окружили их заботой и любовью на всю жизнь. Никакие деньги мира не способны залечить душевные раны и бесконечную боль этих людей, но это то, чем мы можем их хоть как-то поддержать. Я всем сердцем искренне переживаю и скорблю вместе с вами», — написал Крид в личном блоге.

Популярный рэпер перевел миллион рублей в фонд помощи пострадавшим после теракта.

Ранее Дарья Зотеева (Инстасамка) приняла участие в сборе средств для пострадавших в теракте и их семей. Звезда опубликовала скрин платежа - ее взнос составил миллион рублей.

Ярослав Дронов, известный как Shaman, выразил готовность оплатить похороны погибших во время теракта и лечение каждого пострадавшего.