Инстасамка перевела крупную сумму для пострадавших в теракте

22 марта в «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Число погибших от пуль террористов и пожара продолжает расти. Дарья Зотеева, известная публике под псевдонимом Инстасамка, в микроблоге писала, что очень хочет поддержать попавших в беду людей и их родных. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.

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Певица приняла участие в сборе средств для пострадавших в теракте и их семей. Звезда опубликовала скрин платежа - ее взнос составил миллион рублей.

Ранее Ярослав Дронов, известный как Shaman, выразил готовность оплатить похороны погибших во время теракта и лечение каждого пострадавшего.