Галич приехала к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Ида Галич,как и все россияне, потрясена случившимся в «Крокус Сити Холле». Она в личном блоге предложила организацию психологической помощи для пострадавших и их близких. А вчера блогер приехала возложить цветы к месту трагических событий, пишет teleprogramma.pro.

«Конечно, картина, ребята… игрушки маленькие, цветы… люди семьями приходят, чтобы возложить цветы. Очень много тех, кто скорбит. И я понимаю, почему все сюда тянутся, потому что хочется почувствовать единство, что ты не один. В такие минуты очень хочется держаться вместе (по себе знаю), но все будто понимают, что сейчас создавать скопление нельзя, поэтому долго возле стихийного мемориала не задерживаются. Приходят целыми семьями. Многие с детьми», – сказала Галич.

Ида Галич недавно помогла собрать 6 млн рублей для пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев.