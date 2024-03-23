Продюсер сообщил о возможном возвращении Губина на сцену

Музыкальный продюсер Александр Яковлев, сказал, что вскоре Андрей Губин может вернуться на сцену. Певцу предложили снять клип на песню «Лиза».

© Телеграм

«Я недавно ему звонил. У нас в рамках конкурса и продюсерского центра много интересных проектов, в том числе, снимаем клипы на хиты 1990-х с участием детей. Я очень надеюсь, что Андрей даст в итоге согласие снять клип на его хит „Лиза“ и сам примет в нем участие. Это было бы, я думаю, отличным подарком к его 50-летию в апреле», — ранее сказал Яковлев в беседе с порталом News.Ru.

Как пишет Экспресс Газета, сам певец неоднократно высказывал желание вернуться. Но мешает состояние здоровья.

«Как только появится такая возможность, то сразу да. Как услышите на радио 2-3 моих новых песни, тогда можете думать, что я возвращаюсь на сцену», - объяснил Губин.

Напомним, в середине 2000-х медики поставили Губину диагноз — левосторонняя прозопалгия лица — болезнь нервной системы, из-за которой человек страдает от постоянных лицевых болей. Тогда же артист принял решение уйти со сцены и теперь ведет затворнический образ жизни.