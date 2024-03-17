Кологривый ушел с фан-встречи в Новосибирске

Никита Кологривый уже прославился своими эпатажными заявлениями. Он беспощадно раскритиковал Абдулова и Смоктуновского и отказал Бортич и другим людям без специального образования в возможности занимать места в профессии актера.

На фан-встрече с поклонниками в Новосибирске Никита был верен себе. Он раскритиковал площадку, где ему пришлось выступать, не стесняясь в выражениях. Об этом пишет портал woman.ru.

«Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые относятся панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли про*** все кино, вот и про**», - заявил Кологривый.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области объяснили, что случилось недопонимание руководства кинотеатра «Победа» с одним из сотрудников команды актера.

«Недоразумение было устранено, и Никита вернулся на автограф-сессию к своим поклонникам», — уточнили в пресс-службе.

Ранее актер Леонид Ярмольник назвал Кологривого дураком за то, что тот подверг критике актерское мастерство таких признанных легенд театра и кино, как Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.