Режиссер объяснил, почему продюсеры стали отказываться от Кологривого

Никита Кологривый стал широко известен публике после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но не только как талантливый актер, но и как конфликтный человек.

Так, журналисты news.ru собрали подборку скандалов, связанных с его именем.

Издание приводит слова коллег артиста по съемочной площадке, которые рассказывают, что с Никитой трудно сработаться. Он бывает резок и груб и часто срывает плохое настроение на обслуживающем персонале. В основном, на девушках.

Сам Кологривый после успеха сериала «Слово пацана», где он сыграл главу группировки — Кощея, невысоко оценил работу коллег по съемочной площадке.

«Многие даже не разбираются, что там происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты, как там работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы им раздаете?» — обратился он к зрителям.

Подверг Никита жесткой критике и признанных мэтров театра и кино.

«Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист. Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны».

Накануне Никита Кологривый со скандалом ушел со съемок программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Он не сошелся с телеведущим во взглядах на правила программы шоу и предпочел хлопнуть дверью.

Кинорежиссер Стас Иванов, известный по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Немцы», в своем Telegram-канале сообщил, что от Никиты Кологривого начали отказываться режиссеры.

«Никита нажил себе врагов в индустрии среди коллег, а также продюсеров и режиссеров, которые просто не захотят с ним связываться из соображений внутрииндустриального уважения, вроде меня. Если уж взял на себя бремя токсичного транслятора какой-то там своей „правды“, то уж тащи до конца», — сообщил Иванов.