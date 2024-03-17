Лепс рассказал, сколько тратит на детей

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова 20 лет прожили в браке, в котором на свет появились трое детей. Певец признал, что брак распался из-за его измен, однако они с Анной смогли мирно расстаться. Лепс помогает детям материально, принимает участие в их воспитании.

Певец был гостем программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Артист рассказал, что сейчас очень много средств уходит на обучение дочерей.

Старшая дочь Ева учится на дизайнера в Париже, младшая – в лондонской школе. Как информирует портал vokrug.tv, плата за обучения исчисляется миллионами рублей, кроме того, приходится оплачивать съемное жилье.

Лепс обрадовался возвращению Лолиты на телевидение

«Девочки учатся, разъехались по учебным заведениям. И практически все не в стране. Больших и дорогих подарков уже никому не дарим. Не можем себе этого позволить», - сказал Лепс.

Ранее Лепс признался в наличии внебрачного ребенка. По словам народного артиста России, он видел своего сына только один раз и сейчас они не поддерживают общение. Григорий объяснил, что его сын уже взрослый мужчина со своей семьей и работой, поэтому нет необходимости в поддержании связи.