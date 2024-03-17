Лепс обрадовался возвращению Лолиты на телевидение

Григорий Лепс был гостем премии «Виктория», мероприятие проходило в Москве. В кулуарах певец ответил на вопросы журналистов. В частности, как информирует Teleprogramma.pro, он прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Лолита после вечеринки Насти Ивлеевой.

Напомним, что Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке из-за возмущения общественности осталась без концертов, а также ей объявили негласный бойкот на телевидении. Певица лишилась практически всех заработков.

Но на днях стало известно, что ситуация меняется к лучшему. Певица станет одной из ведущих «Премию Муз-ТВ 2024. Возвращение».

Лепс рад за коллегу.

«Она взрослая певица, состоявшаяся певица, очень хороший человек», – подчеркнул артист.

Ранее Лепс признался в наличии внебрачного ребенка. По словам народного артиста России, он видел своего сына только один раз и сейчас они не поддерживают общение. Григорий объяснил, что его сын уже взрослый мужчина со своей семьей и работой, поэтому нет необходимости в поддержании связи.