Лепс рассказал об обязательном условии своего райдера
Григорий Лепс принял участие в гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле. В ходе мероприятия певец ответил на вопросы журналистов, в частности, рассказал о своем райдере.
«У меня скромный райдер. У нас основной упор в райдере — это музыка, звук. Меня даже не волнует свет. Для меня главное, чтобы был звук. Люди, приходящие на концерт, не все образованы в музыкальном плане. Они не скажут, что плохой звук, они скажут — плохой концерт. В следующий раз они на него не придут. Я этого допустить не могу», — пояснил Лепс.
Также музыкант рассказал о нестандартном, но важном условии – организаторы должны учесть, что на гастроли вместе с ним обязательно ездит врач. Об этом пишет 5 Канал.
«Все время смотрит мое горло», — сказал музыкант.
Ранее Лепс признался в наличии внебрачного ребенка. По словам народного артиста России, он видел своего сына только один раз и сейчас они не поддерживают общение. Григорий объяснил, что его сын уже взрослый мужчина со своей семьей и работой, поэтому нет необходимости в поддержании связи.