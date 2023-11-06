Лепс рассказал об обязательном условии своего райдера

«У меня скромный райдер. У нас основной упор в райдере — это музыка, звук. Меня даже не волнует свет. Для меня главное, чтобы был звук. Люди, приходящие на концерт, не все образованы в музыкальном плане. Они не скажут, что плохой звук, они скажут — плохой концерт. В следующий раз они на него не придут. Я этого допустить не могу», — пояснил Лепс.