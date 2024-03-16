МакSим высказалась об уходе со сцены

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что МакSим ставит на паузу свою эстрадную карьеру. Сообщались подробности – артистка будет продолжать петь на корпоративах, правда, за сниженный гонорар и под фонограмму. Объяснялись эти перемены необходимостью лечения от алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание eva.ru.

МакSим в микроблоге написала, что эти домыслы не соответствуют действительности. Во-первых, она никогда не выступает под фонограмму. Во- вторых, концертов станет, действительно, меньше, но лишь потому, что певица больше не хочет работать на износ.

МакSим оправдалась за сорванный концерт

У МакSим две дочери.Напомним, что с отцом Александры, звукорежиссером Алексеем Луговцовым, Марина рассталась много лет назад. Рухнули и отношения МакSим с отцом Маши — успешным предпринимателем, миллиардером Антоном Петровым.