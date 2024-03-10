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Гагарина впервые за последние годы выступила с большим концертом

Полина Гагарина дала большой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. В зале был полный аншлаг. Певица призналась журналистам, что Северная столица - ее место силы. Об этом пишет gazeta.ru.

Гагарина впервые за последние годы выступила с большим концертом
© РИА Новости

Ранее Гагарина заявляла, что последний большой ее концерт состоится этим летом. Далее она будет выступать редко и в ином формате.

Последний концерт Гагариной пройдет 29 июня 2024 года на стадионе «Лужники» в Москве. Певица ранее отмечала, что хочет, чтобы это выступление запомнилась почитателям ее творчества. Для них со сцены она произнесет «особое послание».

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