Полина Гагарина объявила о завершении карьеры

Певица Полина Гагарина сообщила поклонникам, что в ближайшее время количество ее концертов существенно сократиться. О своих планах она рассказала в интервью журналистам.

— На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора, — цитирует исполнительницу издание «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Последний концерт Гагариной пройдет 29 июня 2024 года на стадионе «Лужники» в Москве. Певица ранее отмечала, что хочет, чтобы это выступление запомнилась почитателям ее творчества. Для них со сцены она произнесет «особое послание».

На днях СМИ сообщали, что Гагарина отказалась от исполнения гимна России перед матчем между сборными РФ и Сербии: якобы артистка в день матча собирается спеть на частном мероприятии, заказ на которое поступил еще в ноябре 2023 года. Артистка опровергла эти слухи. По ее словам, она не желает комментировать распространяемую информацию.

Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам опроса выявил лидеров отечественной эстрады в 2023 году. Среди лучших россияне называли Полину Гагарину, Григория Лепса, Льва Лещенко, Николая Расторгуева и многих других.

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